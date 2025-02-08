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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أحدث أعماله الغنائية " كفاية جراح"

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
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كشف الفنان حلمي عبدالباقي عن كواليس أحدث أعماله الغنائية "كفاية جراح"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الصيرفي في برنامجها ألوان البلد الذي يعرض علي قناة صدي البلد 2.

وقال حلمي عبدالباقي خلال المداخلة الهاتفية، “ أغنية كفاية جراح مقربة لقلبي لأنها جاءت بعد شوق وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وجذبتني الأغنية منذ سماعي لكلماتها لأنني أحب الدراما أكثر وشعرت أنها تمس مشاعر الناس”.

وأضاف حلمي عبدالباقي، “لم أصدق كمية التفاعل علي أغنية كفاية جراح، والناس محتاجه تسمع فن بجد وتسمع كلمات لطيفة”.

واختتم حلمي عبدالباقي، “ أنا مقصر جدا في حق نفسي وقررت في سنة 2025 إنني سوف أهتم بحلمي عبد الباقي كمطرب وأن أقوم بعمل الكثير من الأعمال الغنائية، وذلك لأن العمل النقابي أخذني من جمهوري”.

حلمى عبد الباقي كفاية جراح