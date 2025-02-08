تفاصيل سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات بمحافظ الغربية وعدد من النواب

السبت 08/فبراير/2025 - 11:23 م

شهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، سقوط مفاجيء لأسانسير المستشفى الخاص بالمرضى أثناء وجود محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وعدد من نواب البرلمان والشيوخ كانوا بصحبته خلال زيارتهم لافتتاح قسم المبتسرين بالمستشفى.

وأكد مصدر بمستشفي كفر الزيات أن حمولة الأسانسير 5 أشخاص فقط ولكن العدد المتواجد بداخله أكثر من العدد المسموح به وهم محافظ الغربية ومصور المحافظ والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ و3 آخرين ويرجع السبب في سقوطه في الطابق الأرضي نتيجة لزيادة الحمولة ترتب عليها هروب الفرامل وسقوط الكابينه لمسافة أكثر من 30 سم بعيداً عن مستواه.

مضيفاً أن المحافظ ومرافقوه خرجوا سالمين ولم يحدث لهم أى إصابات مؤكدا أن الواقعة خارجة عن الإرادة بسبب زيادة الحمولة فقط.

وكانت مستشفي كفر الزيات العام بمحافظة الغربية شهدت فقد السيطرة على اسانسير المستشفى أثناء تواجد محافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن بداخله وسقوطه لمسافة أكثر من 30سم بعيداً عن باب الخروج بسبب هروب الفرامل وتم إخراج المحافظ ومرافقوه.

كان المحافظ وعدد من قيادات مستقبل وطن أبرزهم النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات الحزب قد استقلوا اسانسير المستشفي بعد الانتهاء من افتتاح قاعتي حضانات بالمستشفي تضم 8 حضانات وأثناء نزول المحافظ ومرافقوه في الاسانسير للطابق الأرضي لم يتوقف الاسانسير في الطابق الأرضي وسقط في البدروم بعيداً عن الباب بمسافة أكثر من 30سم وتم فتح الباب وخروج المحافظ ومرافقوه.