صحة المنوفية: تفعيل منظومة صرف قرارات نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأولية

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن تفعيل منظومة صرف قرارات نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وضعت إدارة نفقة الدولة، بقيادة الدكتورة فاطمة خلف، خطة متكاملة لتفعيل المنظومة الجديدة، تضمنت تدريب العاملين على إدخال البيانات الخاصة باللجان الثلاثية، والفواتير المالية، وصرف الأدوية، لضمان دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

وشمل التدريب تعاونًا مع مستشفيات حميات شبين الكوم ومنوف العام، حيث قامت الدكتورة تقى كامل، المسؤولة عن صرف القرارات بمستشفى حميات شبين الكوم، بتدريب الصيادلة على إدخال الأدوية بالنظام الإلكتروني وتنفيذ عملية الصرف، بالإضافة إلى إعداد فيديوهات توضيحية لضمان استيعاب الخطوات العملية، والتي تم تعميمها على مستوى الوزارة.

وفيما يخص الجوانب المالية والإدارية، فقد أشرفت على تدريب المختصين سمر محمد زاهر، و ابتسام مصطفى دياب، لضمان تطبيق المنظومة الجديدة بكفاءة.

ولمتابعة سير العمل وحل أي تحديات تواجه النظام، تم تشكيل فريق مختص يضم كلًا من الدكتورة يمنى الشاذلي، والدكتورة فاطمة الدسوقي، والدكتورة هبة صقر، و آلاء حامد، لضمان استمرارية المنظومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.