محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعيد القومي الـ 775 بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الاحتفال بالعيد القومي 775 للمحافظة، الذي يقام لأول مرة بجامعة المنصورة، بحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور أحمد جمال موسى وزير التعليم الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والإعلامي جمال الشاعر، والفنان أحمد فؤاد سليم، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية بالدقهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء وأساتذة جامعة المنصورة، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة رحب فيها بالفريق أسامة عسكر مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، كما رحب بالوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي، ورحب بالحضور جميعا، معربا عن تقديره لضيوف المحافظة وسعادته البالغة بحضورهم للمشاركة في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي ال 775 الذي يمثل ذكرى يوم التحدي والصمود والعزيمة والنصر.



وقال محافظ الدقهلية، نحتفي اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة الدقهلية، هذا اليوم الذي يُجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطرتها أجيال من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة المنصورة، حين تصدى أجدادنا بكل شجاعة وصمود لقوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسره وايداعه دار ابن لقمان بالمنصورة، يوم 8 فبراير عام 1250.

وهنأ محافظ الدقهلية، أهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية في الذكرى الـ 775، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لمواصلة العطاء، ووجه رسالة لطلاب جامعة المنصورة قائلا أنتم مستقبل هذا الوطن، وعليكم تحمل المسئولية، ومواصلة مسيرة الكفاح والعطاء التي بدأها الأجداد، كما أكد أن الجهاز التنفيذي للمحافظة هم أعمدة العمل التنفيذي.

وقدم محافظ الدقهلية تحيةً إجلال وتقديرٍ، للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الجامعة العريقة التي تتبوأ مكانتها المرموقة بين جامعات العالم، مؤكداً أن التعاون والتنسيق لا يتوقف بين المحافظة والجامعة معربا عن تقديره لجهود الجامعة في تقديم مختلف أوجه الدعم الذي تحتاجه المحافظة، وتحية شكر وتقدير لكل فرد شارك ويشارك في بناء هذه المحافظة العريقة، مؤكدًا أن مسيرة التنمية لن تتوقف، بل تتضاعف الجهود، وتستمر حتى نحقق لأبنائنا من الأجيال القادمة مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا.

وأكد "مرزوق" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لم يدخر جهدا في دعم محافظة الدقهلية، بدعم مشروعات المحافظة، بما يزيد علي 3500 مشروع، تحفيزا لشبابها والمساهمة بمواردها المختلفة في الاقتصاد الوطني لمصرنا الحبيبة، بما يقارب 294 مليار جنية، وفي سبيل دعم الدولة المتواصل، وترسيخ البنية الاقتصادية نعمل على التوسع في المنطقة الصناعية بجمصة، والمناطق الاستثمارية الصناعية، بالمطرية وميت غمر لإنتاج العديد من الصناعات المتنوعة، وكذلك أول منطقة لوجستية تجارية على أرض الدقهلية، بمساحة 52 فدان على رافد جمصة الدولي، لتكون البنية الإقتصادية ركيزة قوية للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وإحداث التوازن بين المجتمع الزراعي والصناعي والتجاري.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه، استشراقًا للرؤية الثاقبةِ للقيادة السياسية، والحلول المستقبلية، أُنشئت أهم مدنِ الجيل الرابع على ساحل البحر المتوسط، بافتتاح فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة، لتكون نافذة نحو مستقبل مشرق لأبنائنا، ونموذجا مختلفا مخططا بمواصفات عالمية، يتيح لأبنائنا حياة صحية راقية مستدامة، وكرم محافظ الدقهلية عدد من الحضور المشاركين في الاحتفال، تقديرا لجهودهم المبذولة المتميزة في تنفيذ وإقامة الاحتفال وظهوره بالصورة المشرفة.

وألقى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلمة قال فيها “نقف جميعاً بفخر واعتزاز أمام تاريخٍ طويلٍ من الكفاح والتضحية، تاريخٍ سطره أبناء هذه الأرض الطيبة بدمائهم وإرادتهم في سبيل الحفاظ على عزتها وكرامتها، لتظل الدقهلية رمزاً للمجد والفخر، تظل محافظة الشموخ والتحدي، حيث سطّر أبناؤها ملحمة من البطولات والتضحيات التي لا تُنسى”.

وأضاف إن العيد القومي للدقهلية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو لحظة تأمل في الإنجازات التي حققتها المحافظة، سواء في المجالات التنموية أو الثقافية أو الاقتصادية، وغيرها، مؤكدا أنها محافظة نابضة بالحياة، وتمتلك من الإمكانيات البشرية والطبيعية ما يجعلها ركيزة أساسية في بناء مصر الحديثة.

وأوضح أن جامعة المنصورة هي الجامعة المصرية الحكومية الوحيدة التي حصلت على اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) وبفضل هذا الاعتماد، أصبحت جامعة المنصورة في مصاف الجامعات التي تحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتطورة، مؤكدا أن انطلاق العيد القومي من جامعة المنصورة دليل على التعاون المثمر والصلة الوثيقة في كل ملفات الأعمال والأنشطة، فى محافظة الدقهلية التي تعد قلب مصر النابض بالتاريخ والثقافة .