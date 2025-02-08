قمة الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتأخر أمام أتلتيكو في الشوط الأول

تأخر فريق ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من مباراة الديربي المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

استحوذ ريال مدريد على الكرة، وحرم أتلتيكو مدريد من التقدم نحو مرمى تيبو كورتوا، لكن الأتلتي باغت الملكي بهدف من ركلة جزاء.

مباراة ديربي مدريد في قمة الدوري الإسباني

تسبب الفرنسي أوريلين تشواميني في هدف الروخي بلانكوس، حيث تدخل على قدم صامويل لينو، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، نفذها بنجاح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 35، ليتقدم أتلتيكو مدريد على ريال مدريد في الشوط الأول بنتيجة 1-0.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

ودخل أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - كليمنت لونجليت - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي باول - بابلو باريوس - صامويل لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.