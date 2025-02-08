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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية المستهجنة تجاه السعودية

علم الإمارات
علم الإمارات
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عبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية اليوم السبت. 

وأكدت الإمارات رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، عن تضامن بلاده الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها، وأكد على أن سيادة السعودية "خط أحمر"، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه.

‏‎ كما شدد المرر على رفض بلاده القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، وطالب بضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش، وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهما ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

وجدد التأكيد على موقف الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وشدد على أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

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