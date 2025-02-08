أرسين فينجر: ممدوح عيد يقود تجربة استثمارية رائعة في نادي بيراميدز

أشاد أسطورة التدريب الفرنسية أرسين فينجر، مدير إدارة تطوير كرة القدم العالمية، في الاتحاد الدولي، فيفا، بما يقدمه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، ودوره البارز في تطوير صناعة كرة القدم، ووضع بيراميدز في مكانة كبيرة خلال سنوات قليلة.

وخلال تواجده في القاهرة، أشاد المدرب التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، بما يقدمه نادي بيراميدز في الفترة الحالية، ونجاحه في أن يكون منافسا على جميع البطولات، بين القطبين الأهلي والزمالك، ونجاحه في أن يضع بصمته وأن يكون واحدا من أكبر الأندية في مصر والمنطقة العربية وقارة أفريقيا، خلال سنوات قليلة جدا.

فينجر أشاد بالمهندس ممدوح عيد ووصف ما يقدمه بأنه أداء رائع في قيادة بيراميدز، ووضع النادي حاليا يؤكد على المجهود الكبير المبذول فيما وصل إليه، ووصف نادي بيراميدز بأنه تجربة استثمارية رائعة في المنطقة، تفيد كثيرا الاستثمار في كرة القدم.