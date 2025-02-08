المشدد 7 سنوات لجزار بتهمة قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات لجزار لاتهامه بقتل شخص طعنا بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "نورالدين.ي.م.ا" 23 سنة جزار في القضية رقم 15195 لسنة 2024 قسم الخصوص المقيدة برقم 3659 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 22 / 10 / 2024 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليه / إبراهيم محمد محمود إبراهيم من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ولد لديه الغضب قصد القتل فاستل سلاحاً أبيضاً (سكين ) وما أن ظفر به حتي طعنه بالسلاح الأبيض المذكور في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين).

أكدت تحريات الرائد محمد عبد الرحمن عبد الحميد شديد - رئيس مباحث قسم الخصوص - عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة علي نحو ما شهد به سالفیه لضيقه ذرعاً خلفاً سابق بين المتهم والمجني عليه.

فأعد لذلك سلاح أبيض ( سكين ) وتوجه لمحيط سكنه و برؤيته للمجني عليه طعنه بالناحية اليسري من الصدر فأحدث إصابته والتي أودت بحياته وبضبطه للمتهم وبمواجهته أقر له ارتكابه للواقعة.