كوكا يقود لوهافر للانتصار على ليل ويحقق رقمًا تاريخيًا بالدوري الفرنسي

قاد النجم المصري أحمد حسن كوكا فريقه لوهافر للانتصار على ليل بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد بيير موروي، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد كوكا في تشكيل لوهافر الأساسي أمام ليل، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 76، وسجل هدفًا، ليفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي.

قص كوكا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم لوهافر على ليل بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف عيسى سوماري الهدف الثاني لرفاق كوكا في الدقيقة 56، قبل أن يقلص ليل الفارق بهدف في الدقيقة 90+7.

كوكا يحرز أول أهدافه مع لوهافر في الدوري الفرنسي ويسجل اسمه في تاريخ البطولة

بهذا الهدف، حقق أحمد حسن كوكا رقمًا تاريخيًا في الدوري الفرنسي، حيث أصبح ثالث لاعب مصري يسجل أهدافًا في مسابقة «ليج 1» في القرن الـ21، بعد أحمد حسام ميدو نجم مارسيليا السابق ومصطفى محمد مهاجم نانت الحالي.

بذلك، شارك كوكا في 4 مباريات مع لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا، بالرغم أنه لم يشارك بصفة أساسية مع فريقه.

انضم أحمد حسن كوكا إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

بتلك النتيجة، ترك لوهافر المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المرتبة الخامسة.