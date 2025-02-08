"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يناقش تدريب وتأهيل الشباب والاستعدادات للانتخابات البرلمانية

قال أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر في محافظة الإسكندرية، إن أمانة الحزب بالمحافظة عقدت اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها لعام 2025 ووضع رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة بما يعزز دور المجتمع والتفاعل مع قضايا المواطنين على أرض الواقع.

وأضاف "حلمي" في بيان له أن الاجتماع تناول الفعاليات والتدريبات التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية تقديم برامج تدريبية مكثفة تستهدف تأهيل الكوادر الحزبية وتنمية قدراتهم في مجالات القيادة والإدارة والتواصل الجماهيري بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة في السياسة والاقتصاد والتنمية المستدامة، لضمان تكوين قاعدة قوية من الكوادر القادرة على تنفيذ رؤية الحزب.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آلية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وتم بحث سبل دعم الكوادر الحزبية المؤهلة لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتأكيد على أهمية تواجد الحزب بشكل قوي وفعال في المشهد السياسي، من خلال مرشحين يمتلكوا القدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح "حلمي" أن كل شهرسيكون هناك اجتماعا تنظيميا مع الأمانات النوعية والجغرافية، ويتم من خلاله مناقشة ماتم خلال الشهر الماضي والحديث عما سيتم في الشهر الحالي، حيث تم الاتفاق على عمل دورات للشباب خاصة بريادة الأعمال لتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل، مضيفا أن هذه الدورات تفرق بشكل كبير في الهيكل التنظيمي، خاصة في حالة الزخم السياسي الحالية ما ينعكس على زيادة الشباب المنضمين إلى الحزب.

وأكد حلمي الأمانة في الإسكندرية ستقوم بعمل حملات طرق الأبواب، مع عمل فعالية "دور المرأة الريفية في المشاركة في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية"، فضلا عن التشديد على التواصل مع الأسر الأكثر احتياجا قبل شهر رمضان، ليكون للحزب دور إيجابي وفعال يشعر به المواطن.

واستكمل نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تدريب الكوادر الحزبية على رأس أولويات أمانة الاسكندرية، لتكوين كادر حزبي قادر على التفاعل مع المواطنين في الشارع بشكل فعال، فضلا عن عمل دورات تدريبية مكثفة عن دور المجالس المحلية، كما سيتم التواصل مع دور الرعاية ومدارس المكفوفين ودور المسنين وذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم من كافة المواد الأساسية، والتواجد في الشارع في كافة القطاعات الجغفرافية، فضلا عن توعوية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتأثير المشاركة على الحياة السياسية في مصر.