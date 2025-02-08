جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من محور نتساريم وسط غزة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، إنه من المقرر أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل من مواقعه المتبقية في محور نتساريم بوسط غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من مواقعها في الجزء الشمالي من محور نتساريم الأسبوع الماضي، حيث سمحت إسرائيل للنازحين في غزة بالعودة إلى شمال القطاع سيرا على الأقدام عبر الطريق الساحلي وبالمركبات على طريق صلاح الدين.

واحتفظ جيش الاحتلال الإسرائيلي ببعض المواقع على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

ووفقا للاتفاق وقف إطلاق النار، ستنسحب إسرائيل في اليوم 21 من الاتفاق من كامل المحور الذي يقسم القطاع إلى شطرين، ولن تبقي إلا في منطقة عازلة تصل مساحتها إلى حوالي كيلومتر واحد داخل غزة.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في محور فيلادلفيا. وبموجب الاتفاق، تحتاج إسرائيل إلى استكمال انسحابها من محور فيلادلفيا في اليوم 50 من اتفاق وقف إطلاق النار.