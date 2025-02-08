الاتحاد: لا يحب أن يخفت موقفنا الرافض للتهجير بعد تراجع ترامب عن تصريحاته

قال محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن الحديث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منطق الجنون ليس صحيحا، فهو بقلل من الحافز الدفاعي، كما أن ترامب على رأس دولة عظمى ولا يتحدث من منطلق "قنبلة الدخان".



جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «حوار حول الاسئلة الصعبة عن فلسطين»، يستضيفها حزب الاتحاد وينظمها المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار (بيت فكر)، بالتعاون مع مع أحزاب الاتحاد و الإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

يشارك في الحلقة النقاشية، المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والدكتور جهاد حرازين، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب والسياسي الدكتور شفيق التلولي، والمهندس باسم كامل، أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، وعمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة والدكتور ابو بكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية والدكتورة هالة عمر أمين المرأة بحزب الاتحاد والصحفي والباحث محمد على حسن.



وقال "الشورى" إن مسألة التهجير عملية استباقية، ولا يعني نفي ترامب أو تراجعه أن نكن أو نخمل في موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ومخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

في سياق متصل، أكد أنه يجب أن تعمل الجاليات العربية في العالم بشكل مؤثر وأن يكون لها رابطة ممثلة برئيس بجامعة الدول العربية.