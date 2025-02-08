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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بقويسنا وإحالة المختصين للتحقيق

جانب من الازالات
جانب من الازالات
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة.
حيث تمكنت اليوم السبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من الإزالة الفورية لحالة تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة ٧٥م٢ بناحية منشأة أبو ذكري وتم إحالة مسئول الزراعة وفني القسم الهندسي بالوحدة للتحقيق لعدم التعامل والإبلاغ الفوري في حينه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق الدولة.

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