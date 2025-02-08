نقيب صيادلة الإسكندرية: مستمرون في دعم أصحاب الصيدليات المزالة

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم السبت، استمرار دعم ومساندة أصحاب الصيدليات التي تمت إزالتها ضمن مشروعات التطوير الحضاري المختلفة خلال الـ6 أعوام الماضية، مشيرة إلى أنها تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية لحين تسليمها صيدليات بديلة.

وقام الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية في كل من المشروعات الآتية: بشاير الخير وتضم "غيط العنب، مأوى الصيادين، القباري"، ونادي الصيد "محرم بك"، وبرج العرب.

وأكد نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أن التواصل مستمر من قبل النقابة، دعمًا للزملاء لضمان كافة حقوقهم، وتتابع النقابة عن قرب تطورات تدشين مترو الإسكندرية الجديد وتأثيره على الصيدليات الواقعة في نطاقه داخل بعض المناطق.