ميلان يفوز على إمبولي بـ10 لاعبين في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على مضيفه إمبولي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب كارلو كاستيلاني، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن تشهد المباراة حالتي طرد في صفوف ميلان وإمبولي في الشوط الثاني.

مباراة ميلان ضد إمبولي

تلقى المدافع فيكايو توموري البطاقة الحمراء في الدقيقة 55 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، قبل مرور 10 دقائق فقط من إقصاء لوكا ماريانوتشي خارج الملعب ببطاقة حمراء مباشرة.

وتمكن الروسونيري من إحراز هدفين بـ10 لاعبين، إذ سجل البرتغالي رافائيل لياو الهدف الأول في الدقيقة 68، وعزز أليخاندرو خيمينيز تقدم ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.