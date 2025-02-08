خبيرة الفن العالمية فاليري ديدييه: نعمل على توثيق أعمال الفنانة المصرية جاذبية سري

كشفت خبيرة سوق الفن العالمي الفرنسية فاليري ديدييه في فعاليات مهرجان "فن القاهرة" المنعقدة اليوم بالمتحف المصري الكبير، أنها تعمل حاليا مع الخبير المصري د. حسام رشوان على توثيق أعمال الفنانة التشكيلية جاذبية سري (1925/ 2021).

تعد جاذبية سري، واحدة من جيل الرائدات في عالم الفنون الجميلة، فالفنانة التي عاشت 96 عاماً أسهمت بنصيب وافر في تعزيز الحركة التشكيلية المصرية، التي بدأ تبلورها مع تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1908".

وقالت فاليري إن جاذبية سري هي آخر الرائدات اللواتي قمن بصياغة الحالة التشكيلية المصرية خلال العقود الأخيرة.

وصنعت جاذبية سري حالة خاصة، فإلى جانب نزعة واقعية طغت على إنتاج أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، بسبب الالتزام بالقضايا القومية، مالت تدريجياً إلى السوريالية، وفي مرحلة أخرى نحو التعبيرية التجريدية، وتتواجد لوحاتها في مجموعة "مدام فرانسين هنريش" في فرنسا، ومجموعة متحف قطر للفن العربي الحديث، ومتحف الفن المصري الحديث، ومتحف الفن الحديث في الإسكندرية، ومتحف جاذبية سرى بمركز الفن بالشونة - العجمي بالإسكندرية - ومتحف الفنون والعلوم إيفانسفيل - إنديانا أمريكا، مجموعة فنسنت برايس الفنية لوس أنجلوس أمريكا، متحف جوزيف لدول عدم الانحياز بلجراد يوغوسلافيا، متحف الفن الحي بتونس، المتحف الوطني لفنون المرأة بواشنطن، معهد العالم العربي في باريس فرنسا، متحف الفنون والعلوم في ايفانسيل إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف المتروبوليتان للفن في نيويورك.

كما تحدثت فاليري ديدييه في اللقاء عن تجربة العمل على الكتب التوثيقية في الفن التشكيلي التي عملت عليها بصحبة د. حسام رشوان.

ركزت فاليري في حديثها عن تجربة العمل على الكاتالوج المسبب العالمي للفنان المصري عبد الهادي الجزار، وعن تفاصيل العمل عليه طوال ٦ سنوات.

وقالت فاليري إن هناك تحديات كبيرة تواجه إصدار الكتب الوثائقية الفنية في العالم، وإن الكتالوجات المسببة التي صدرت لمحمود سعيد وعبد الهادي الجزار، لا تقل أهمية عن أهم الإصدارات.

يذكر أن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان ”فن القاهرة – أرت كايرو” بدأت أمس الجمعة بالمتحف المصري الكبير تحت عنوان (سلام لكل البلاد). وتشهد الدورة تكريم اسم الفنان التشكيلي الراحل سمير رافع الذي يعد من رواد الحركة السريالية في مصر.

يشارك في المهرجان فنانين من 10 دول عربية وأوروبية هي مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات والبحرين ، وفرنسا والدانمارك .

وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان أنه يُبرز واقع الحركة الفنية الحديثة في مصر والأعمال التي شكلت الهوية الثقافية للبلاد ، ويضم أعمالاً فنية من 70 فناناً مصريا وعربياً وأوروبياً.