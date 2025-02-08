بدون طارق حامد.. ضمك يمنح اتحاد جدة فرصة ذهبية بتعطيل قطار الهلال

تمكن فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، من إسقاط الهلال في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهد تشكيل ضمك أمام الهلال غياب طارق حامد، كما لم يجلس على مقاعد بدلاء فريقه، وفقًا لقرار المدرب ألميدا.

ضمك يفرض التعادل على الهلال في غياب طارق حامد

وغاب طارق حامد عن صفوف ضمك لعدم الجاهزية الفنية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

ونجح رفاق طارق حامد في تعطيل قطار الهلال، حيث أهدى ضمك فرصة ذهبية لفريق اتحاد جدة للابتعاد بصدارة الدوري السعودي.

تقدم الهلال بهدف للا شيء في الشوط الأول، سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 32، قبل أن يحرز حبيبو ديالو هدف التعادل في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

وأهدر البرتغالي روبن نيفيز ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يعود حبيبو ديالو مجددًا ويضع زملاء طارق حامد في المقدمة بهدف في الدقيقة 73، قبل أن يدرك الصربي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل للموج الأزرق في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده في صيف 2025.

بتلك النتيجة، ابتعد الهلال عن اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي (روشن) بفارق نقطتين، وذلك بعدما وصل رصيده إلى 47 نقطة، بينما رفع ضمك رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.