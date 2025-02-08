نائب مصر أكتوبر: مستعدون لانتخابات البرلمانية بمرشحين يمتلكون الخبرة والكفاءة

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وأمين عام محافظة الإسكندرية، على أهمية التوعية السياسية ودعم المواطنين بالمعرفة اللازمة بشأن المجالس البرلمانية وأدوارها، مشددًا علي أن الحزب سيواصل جهوده لبناء علاقة جيدة مع المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعية.

وقال "حلمي"، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، إنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز دوره في الحياة السياسية والاجتماعية، عقد حزب مصر أكتوبر اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة للعام 2025، والتي تهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية لتعزيز دور الحزب في خدمة المجتمع وتحقيق التفاعل الفعّال مع قضايا المواطنين.

وذكر أن الاجتماع تناول التحضيرات للانتخابات القادمة، بما في ذلك انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث شدد حلمي على ضرورة أن يكون الحزب مستعدًا للانطلاق بمرشحين أكفاء يمتلكون الخبرة المطلوبة للتعامل مع القضايا المطروحة من قبل المواطنين.

وأضاف أنه خلال الاجتماع، تم التركيز على عدة محاور رئيسية منها أهمية تقديم برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تأهيل الكوادر الحزبية ورفع كفاءتها في مجالات القيادة والإدارة والتواصل الجماهيري.

وأوضح حلمي أنه سيتم تنفيذ ورش عمل متخصصة في السياسة والاقتصاد والتنمية المستدامة، لضمان تكوين قاعدة قوية من الكوادر القادرة على تحقيق رؤية الحزب.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة، حيث تم تبادل الآراء حول سبل دعم الكوادر الحزبية المؤهلة لدخول الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة تواجد الحزب بشكل قوي وفعال في المشهد السياسي من خلال إعداد مرشحين يملكون القدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.

وتطرق المهندس أحمد حلمي إلى دورات تدريبية خاصة بشباب الحزب تتعلق بريادة الأعمال، موضحًا أن هذه الدورات تهدف إلى تجهيز الشباب لسوق العمل، وتوفير ما يحتاجونه من مهارات للمشاركة الفعّالة، مؤكدًا على ضرورة هذه الدورات في الوقت الحالي، حيث أن الشارع المصري يتقبل المشاركة السياسية بشكل أكبر.

كما أشار إلى أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، حيث ستقوم الأمانة النسائية بالحزب بتنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، خاصة في المناطق الريفية.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أكد حلمي على ضرورة التواصل مع الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحزب يعتزم تنمية هذه الفئات والتواصل معهم بطرق فعالة تضمن مشاركتهم في تحسين ظروفهم المعيشية. وقد تم التناقش حول كيفية تلبية احتياجاتهم من المواد الأساسية.