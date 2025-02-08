تتويج الأبطال فى ختام بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة

أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة، التي استضافتها جامعة حلوان، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية.

في منافسات الأولاد، تصدر نادي الشمس الترتيب العام بحصوله على 9 ميداليات متنوعة، بينما حلّت المؤسسة الرياضية بالهايكستب في المركز الثاني بـ 3 ميداليات متنوعة، وجاء نادي 23 يوليو في المركز الثالث بميدالية ذهبية واحدة.

في منافسات البنات، حصد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي المركز الأول بـ 9 ميداليات متنوعة، تلاه نادي الشمس في المركز الثاني بـ 5 ميداليات متنوعة، ثم المؤسسة الرياضية بالإسكندرية في المركز الثالث بميداليتين.

شهد اليوم الثالث والأخير من البطولة تتويج عدد من اللاعبين واللاعبات في مختلف الأوزان، في حضور محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو.

أسفرت نتائج اليوم الثالث والأخير عن تتويج عدد من اللاعبين واللاعبات بالميداليات في الأوزان المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

وزن 57 كجم:

الميدالية الذهبية: رقية عبد العزيز (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية).

الميدالية الفضية: كنزي عماد الدمرداش (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية).

الميدالية البرونزية: مريم أمير سلامة (نادي الشمس).

الميدالية البرونزية: لامار السيد (نادي الاتحاد السكندري).

وزن 63 كجم:

الميدالية الذهبية: مريم عبد الغني (نادي بلدية المحلة).

الميدالية الفضية: حلا أحمد كمال (SUA).

الميدالية البرونزية: أروى عادل (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية).

الميدالية البرونزية: ريناد أحمد (نادي الشمس).

وزن 70 كجم:

الميدالية الذهبية: ملك سعد (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية).

الميدالية الفضية: ندى أحمد السيد (نادي طلائع الجيش).

الميدالية البرونزية: روان محمد فاروق (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية البرونزية: فرح هيثم معلاوي (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

وزن 44 كجم:

الميدالية الذهبية: حنين خالد (نادي الشمس).

الميدالية الفضية: أسماء أبو بكر ناصر (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية البرونزية: شادن محمود (نادي العبور الرياضي).

الميدالية البرونزية: سلسبيل محمد (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

وزن 48 كجم:

الميدالية الذهبية: شروق أحمد عباس (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية الفضية: شروق محمد حسن (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية البرونزية: أروى أحمد صلاح (نادي العبور الرياضي).

الميدالية البرونزية: رحمة محمد السيد (نادي الطيران).

وزن 52 كجم:

الميدالية الذهبية: حبيبة سيد أحمد (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية الفضية: حنين حمدي محمد (المشروع القومي).

الميدالية البرونزية: ديمة محمد (نادي طلائع الجيش).

الميدالية البرونزية: ياسمين إبراهيم (المشروع القومي).

وزن +70 كجم:

الميدالية الذهبية: أيتن أحمد جمال (نادي الصيد).

الميدالية الفضية: مريم محمد عبد الهادي (نادي الطيران).

الميدالية البرونزية: مريم أحمد عبد الحميد (نادي الرواد).

الميدالية البرونزية: أميرة ياسر (نادي الشمس).

وزن 40 كجم:

الميدالية الذهبية: كنزي وجدي سامي (نادي الشمس).

الميدالية الفضية: جنا إيهاب (نادي الناصرية).

وزن +90 كجم:

الميدالية الذهبية: عبد الله حمدي (نادي 23 يوليو).

الميدالية الفضية: كريم أحمد (نادي وادي دجلة).

الميدالية البرونزية: عبد الرحمن أحمد (المشروع القومي).

الميدالية البرونزية: حمزة طارق (نادي هليوبوليس).

وزن -90 كجم:

الميدالية الذهبية: حسن كامل (نادي الشمس).

الميدالية الفضية: محمد بدران (المشروع القومي).

الميدالية البرونزية: حازم البرنس (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية).

الميدالية البرونزية: أحمد محمد زغلول (نادي الزمالك).

وتُعد هذه البطولة ثاني البطولات المحلية في الموسم الرياضي الحالي، تحت إشراف مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، الذي يهدف إلى تطوير اللعبة وتعزيز مستوى المنافسات المحلية.

كانت بطولة الجمهورية للجودو لمرحلة العمومي “رجال – سيدات” قد أُقيمت في وقت سابق بصالة طلائع الجيش، وشهدت منافسات قوية بين أبرز اللاعبين على الساحة الوطنية.

تأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد المصري للجودو في تطوير اللعبة وإعداد جيل واعد من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية.