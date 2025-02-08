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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالمر وسانشو يقودان تشكيل تشيلسي ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
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أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يحل فريق تشيلسي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أميكس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام برايتون، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب جادون سانشو وكريستوفر نكونكو.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز 

خط الدفاع: مالو جوستو - توسين أدارابيويو - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريلا 

خط الوسط: موسيس كايسيدو - كيرنان هال - كول بالمر 

وفي الهجوم: جادون سانشو - كريستوفر نكونكو - بيدرو نيتو.

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