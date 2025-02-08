هدف قاتل يمنح البنك الأهلي تعادلًا أمام زد في الوقت الضائع

انتهت مباراة البنك الأهلي ونظيره زد بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين لفرض السيطرة وخلق الفرص، إلا أن التمركز الدفاعي الجيد والحذر حال دون تسجيل أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

أهداف متأخرة تحسم اللقاء

في الدقيقة 72، افتتح شادي حسين التسجيل لصالح فريق زد، من ركلة جزاء ، ليسدد الكرة في شباك البنك الأهلي.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، تحديدًا في الدقيقة 90+4، تمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التعادل لصالح البنك الأهلي، بعد احتساب ركلة جزاء للبنك الاهلي