عمرها قرن من الزمان.. سلحفاة معمرة تقطع رحلة بحرية من اليونان لشواطئ الإسكندرية

خاضت سلحفاة معمرة يتجاوز عمرها قرنا من الزمان رحلة بحرية شاقة قطعتها من شواطئ اليونان حتى وصلت شواطئ الإسكندرية.

قطعت السلحفاة رحلة بحرية قبل أن تصل شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية واجهت خلالها تيارات البحر الأبيض المتوسط القوية وعبرت ممرات بحرية تزدحم بالسفن العملاقة.

وكشفت المعلومات الأولية أن وزن السلحفاة بلغ نحو 40 كيلوجراما وطولها قرابة المتر، وعليها علامة معدنية على زعانفها الأمامية تحمل الكود 13159 والذي كشف عن هويتها وأصلها اليوناني العريق.

وأعلنت وزارة البيئة العثور على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم حية على شاطئ النخيل في منطقة العجمي بمحافظة بالإسكندرية.

وكشف فريق عمل وزارة البيئة أن السلحفاة بحالة صحية جيدة ومثبت عليها رقم كودي معدني يؤكد رصدها بمحمية في دولة اليونان وإطلاقها إلى البيئة مرة أخرى من هناك.

وقام فريق عمل جهاز شؤون البيئة بنقل السلحفاة الى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل، لفحصها ورعايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض.