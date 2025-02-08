العراق يثمن جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن مدينة القدس الشريف.

وأكد على أهمية صون هوية القدس الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية.

كما تم التأكيد على دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.

في إطار آخر، جدد الوزير العراقي خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية التي امتدت من 5 إلى 9 فبراير 2025، التأكيد على موقف العراق الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأشاد بالزخم الدولي المتزايد الداعم لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع بشأن قضية الصحراء، وهو الموقف الرسمي الذي تم تضمينه في البيان المشترك الذي اعتمده الطرفان.

كما أثنى رئيس الدبلوماسية العراقية على الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، استناداً إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد الوزير العراقي على مستوى التنسيق "الكامل" و"المكثف" الذي يميز العلاقات المغربية-العراقية.

IMG-20250208-WA0026

IMG-20250208-WA0025

IMG-20250208-WA0022