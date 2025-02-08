رفض عالمى متزايد لخطة الرئيس الأمريكى الجهنمية

واجه اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بأن «تستولي» الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، رفضاً واسع النطاق، ووصفه المنتقدون بأنه عمل محتمل للتطهير العرقي ويتعارض مع القانون الدولى. ولم يرحب بالاقتراح سوى نتنياهو وحلفائه وحركة المستوطنين اليمينية في إسرائيل وحلفاؤها الأمريكيون.. وتستعرض «البوابة» بعضاً من أهم ما نشرته الصحف الغربية حول هذا الأمر.

سلسلة من الانتهاكات

خبراء غربيون: تصريحات ترامب عن القطاع الفلسطينى تشكل تحريضا مباشرا على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية

يرى العديد من خبراء القانون الدولي أن تصريحات الرئيس الأمريكي واضحة وتتعارض مع الحق والقانون الدولى. وتقول فرانسواز بوشيه سولنييه، مؤلفة الدليل العملي للقانون الإنساني، إن "كلام دونالد ترامب ليس حلاً سياسياً للأزمة، بل هو تحريض مباشر من حليفه الإسرائيلي على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ومن الصعب أن نصدق أن التحريض على الجريمة يمكن أن يشكل نصيحة ودية حقيقية" وتضيف "إن مشروع رجل الأعمال الأمريكي هو عبارة عن سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي. إن طرد سكان الأراضي المحتلة أو الخاضعة للسيطرة إلى مكان آخر، عبر الحدود الدولية، يسميه القانون الدولي ترحيلاً"، وتواصل: إن هذه الأفعال تصنف بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "جرائم حرب" أو "جرائم ضد الإنسانية إذا تم الترحيل أو النقل القسري للسكان كجزء من سياسة متعمدة وواسعة النطاق ضد المدنيين" . وترى فرانسواز بوشيه سولنييه أنه "إذا احتلت الولايات المتحدة غزة بعد النقل القسري للفلسطينيين، فإنها ستتحمل المسؤولية عن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل كقوة احتلال".

القانون غير مطبق

كانت الزيارة الأولى لمسؤول أجنبي إلى البيت الأبيض منذ تنصيب دونالد ترامب هي زيارة المشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه. وتقول رافاييل مايسون، أستاذة القانون الدولي "لا أعتقد أن هذه الزيارة تقلل من مصداقية المحكمة الجنائية الدولية". وتضيف رافاييل ميزون: "بدون مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وبدون قرارات محكمة العدل الدولية، لكنا في الظلام.. نحن نواجه قانونًا دوليًا لا يتم تطبيقه ولكن يتم تأكيده. لو لم يتم فعل أي شيء، فإننا سوف نشهد تدمير القانون الدولي".

وبدلاً من الوقوف إلى جانب الحق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضى، أمراً تنفيذياً ينص على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "الانخراط في أعمال غير قانونية ولا أساس لها من الصحة ضد أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل"، وذلك بعد وقت قصير من قرار ترامب الذى أثار جدلاً دولياً بقوله إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتوفر التنمية الاقتصادية والعقارية، بينما سيتم نقل الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، في ظل ظروف لم يحددها، إلى دول أخرى.

ويحظر المرسوم الجديد دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وأي شخص يُعتقد أنه ساعد المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، إلى الولايات المتحدة. وينص المرسوم أيضًا على تجميد جميع الأصول المملوكة لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة. ولم يتم الكشف عن أسماء الأفراد المستهدفين. ويزعم المرسوم الذي أصدره البيت الأبيض، أن المحكمة الجنائية الدولية "انخرطت في أعمال غير قانونية ولا أساس لها من الصحة ضد أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان وعسكريون إسرائيليون في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية سريعة في الرد على قرار الرئيس الأمريكى. وفي بيان لها الجمعة، أدانت المحكمة "نشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد". وأضافت المحكمة الجنائية الدولية أن "المحكمة تقف بقوة وراء موظفيها وهي ملتزمة بمواصلة تحقيق العدالة واستعادة الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات المعروضة عليها".

أما في إسرائيل، فقد رحب وزير الخارجية جدعون ساعر بالعقوبات. وقال نتنياهو على منصة × "أهنئ الرئيس ترامب بشدة".. وتعليقاً على القرار الأمريكى، قال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الدولية بأكمله". وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "يأسف للقرار الأمريكى، ويحتفظ بإمكانية اتخاذ تدابير من جانبه"، دون إعطاء تفاصيل عن هذه التدابير. وأضاف المتحدث أن المحكمة الجنائية الدولية "تلعب دورا حيويا في دعم العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك في أوكرانيا". وأعربت هولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، عن "أسفها" عقب الإعلان عن المرسوم. وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في تصريحات تلفزيونية "إن عمل المحكمة ضروري لمكافحة الإفلات من العقاب".

استهانة بالقانون

ويأتى القرار الأخير للرئيس الأمريكى ليؤكد استهانته بقرارات المحاكم الدولية، حيث أعلنت محكمة العدل الدولية فى يوليو الماضى قراراً واضحاً وصريحاً، نص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير شرعي"، وأن إسرائيل "ملزمة بإنهاء وجودها في أقرب وقت ممكن"، حيث أوضح قضاة المحكمة أن السياسات التي تنفذها إسرائيل هي التي تجعل الاحتلال غير قانوني. وفي أكثر من ٨٠ صفحة، أثبتوا أن الدولة العبرية تقوم بضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تنتهك "الحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي نتيجة التهديد بالقوة أو استخدامها"، فضلاً عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ويظل التساؤل قائماً: هل يدرك المقيم فى البيت الأبيض تداعيات قراراته المنافية للعقل والتى تخالف القوانين الدولية؟.



طبيعة الترامبية التدميرية

باحث بريطانى: المقيم فى البيت الأبيض يستعرض عضلاته حتى يحصل على ما يريد

يشعر الباحث أندرو فوكس، ضابط المخابرات البريطانية السابق المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، بالقلق إزاء الطبيعة التدميرية لإصرار أمريكا الترامبية على مهاجمة حلفائها وتبديد قدراتها على التأثير العالمي.

وفى تفسيره لمقترحات ترامب المثيرة فيما يتعلق باستيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة لتحويله إلى ريفييرا جديدة، يقول أندرو فوكس: إن كل ما يفعله ترامب دائمًا يأتى تحت عنوان "صفقة"، لكنه هذه المرة يذهب إلى أبعد من ذلك ويظهر أنه مستعد لاستخدام عضلات أمريكا حتى يحصل على ما يريد، أو على الأقل يحقق شيئا يستطيع بيعه للشعب الأمريكى باعتباره انتصاراً. وما فعله بشأن الرسوم الجمركية مع كندا والمكسيك هو الأمر المثالي لهذه السياسة.. والآن يحاول استخدام نفس الأسلوب في غزة، محذراً محاوريه: إذا لم أحصل على ما أريده، فإنني أستطيع التخلص منكم بالكامل. وهذه هي رسالته إلى حماس: إما أن تتركوا السلطة طوعاً، أو سنطرد الفلسطينيين جميعاً. وأنا شخصيا متشكك للغاية لأنه إذا نظرنا إلى تصريحات الدول العربية وغيرها من الدول، فإن الجميع ليس لديه أدنى رغبة في الترحيب باللاجئين الفلسطينيين.

ويبدو أن ترامب يتجنب عمداً الخوض في أتون الكراهية والتعقيدات في الشرق الأوسط.. وباعتباره مطوراً عقارياً سابقاً، يطرح ترامب حجة المصلحة الاقتصادية كحافز، نظراً لأن إعادة بناء غزة ستدر الكثير من الأموال. ولكنه حل لا يصدق لمشكلة عمرها ثمانين عامًا.

حق العودة

ويضيف أندرو فوكس: يحاول ترامب العثور على النفوذ والجزرة والعصا في الشرق الأوسط كما في أماكن أخرى. وما يجعلني متشائما هو السياق السائد بعد وقف إطلاق النار الذي ساعد في تحقيقه. ومن الضروري أن ندرك أننا في المرحلة الحالية سنرى توابيت الموتى تعود إلى سابق عهدها، وهو ما يجعل أي تسوية شبه مستحيلة. إن من الضروري، قبل كل شيء، حل مشكلة عمرها ثمانون عاماً من خلال إزالة نقاط الخلاف الرئيسية. إن حق العودة الفلسطيني لم يتم التنازل عنه أبداً، وهو النقطة الأساسية فى هذا الشأن. ويبدون أنه كما لو كان أنه يجب على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن حق العودة قد مات، للأسف.

لحظة غريبة

ويمضى فوكس قائلاً: إننا نعيش لحظة غريبة للغاية، حيث تحاول القوة المهيمنة العالمية الأمريكية التراجع عن دورها واستعراض عضلاتها في كل ركن من أركان الكوكب.. إنها ثنائية غريبة، وهناك شعور بأن المطلب الرئيسي هو أن يركع الجميع أمام القوة المهيمنة.



صعود اليمين المتطرف

نفوذ متزايد للشخصيات المؤيدة للمستوطنين داخل الدائرة الداخلية للرئيس الجمهورى

يعكس الاقتراح الذي أعلنه ترامب تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويشير المحللون إلى أنه يشير إلى النفوذ المتزايد للشخصيات المؤيدة للمستوطنين داخل الدائرة الداخلية لترامب، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط.

تمت مناقشة الفكرة بين ترامب وحلفائه لأسابيع، واكتسبت زخمًا بعد أن زار مبعوثه ستيف ويتكوف المنطقة وأفاد بأن "غزة لم يتبق منها شيء تقريبًا". ومع ذلك، ورد أن الخطة فاجأت حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعدي ترامب، حيث وصفها أحد المصادر بأنها "ليست أكثر من مجرد فكرة داخل رأس الرئيس".

غموض التفاصيل

على الرغم من غموضها، فقد تبنت الفصائل اليمينية المتطرفة في إسرائيل الاقتراح. وأشاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية القومي المتطرف في إسرائيل، بترامب، مستشهدًا بفقرة توراتية عن عودة الحجاج اليهود إلى إسرائيل. وعلى نحو مماثل، أشاد إيتمار بن جفير، العضو السابق في حكومة نتنياهو الائتلافية، بالخطة باعتبارها حلاً طال انتظاره للصراع في غزة. تؤكد خطة ترامب بشأن غزة على النفوذ المتزايد للمستشارين المؤيدين للمستوطنين داخل دائرته. فقد دعمت شخصيات مثل مايك هاكابي، مرشح ترامب لمنصب السفير لدى إسرائيل، وإليز ستيفانيك، السفيرة الأمريكية المعينة لدى الأمم المتحدة، علانية المطالبات الإسرائيلية بالضفة الغربية وغزة. رفض هاكابي، في ظهور له في يناير على قناة فوكس نيوز، فكرة الدولة الفلسطينية، قائلاً: "كانت هناك دولة فلسطينية. كانت تسمى غزة. انظر كيف انتهى الأمر". وأيدت ستيفانيك، خلال جلسة تأكيد تعيينها، تصريحات أدلى بها المتطرفان الإسرائيليان سموتريتش وبن جفير والتي أكدت على "حق إسرائيل التوراتي في الضفة الغربية بأكملها". كما اتخذ ترامب خطوات لاسترضاء الجماعات المؤيدة للمستوطنين، بما في ذلك إلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على الأفراد والمنظمات المتهمة بالعنف وتوسيع الأراضي في الضفة الغربية. وتشير هذه الإجراءات، إلى جانب اقتراحه بشأن غزة، إلى تشديد السياسة الأمريكية لصالح مصالح الاستيطان الإسرائيلية.

ردود الفعل

كان الرفض الدولى لخطة ترامب واضحاً بشكل ساحق. ويرى المنتقدون أن نهج ترامب يخاطر بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر. وتسلط خطة ترمب بشأن غزة الضوء على معضلة أوسع في السياسة الخارجية الأمريكية. حذر مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، من أن الاقتراح قد يمهد الطريق لضم الضفة الغربية. وقال دوس: "ما تغير الآن هو أن ترامب قال إن سياسة الولايات المتحدة هي دعم هذا كهدف نهائي. وبعد ذلك، بالطبع، سوف تنتقل إلى الضفة الغربية، بلا شك". وأشار جيريمي بن عامي، رئيس منظمة جيه ستريت الليبرالية المؤيدة لإسرائيل، إلى أن ترمب يواجه خياراً بين مسارين: "مسار صانع الصفقات"، الذي يسعى إلى التوسط في السلام من خلال التسوية، و"مسار العبث"، الذي يعطي الأولوية للإجراءات الأحادية الجانب ويتجاهل الإجماع الدولي. وأكد بن عامي أن الاقتراح يشير إلى أن ترامب يميل نحو إعطاء الأولوية لمصالح الفصائل المؤيدة للمستوطنين على الأهداف الدبلوماسية الأوسع.



تحول جذرى فى السياسة

إنذار بالموت لحل الدولتين.. ومحو غزة ككيان فلسطينى يعرقل طريق السلام

لعقود من الزمن، كان حل الدولتين حجر الزاوية في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، قدم الرئيس دونالد ترامب اقتراحًا جديدًا دراماتيكيًا: استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وإزالتها فعليًا من السيطرة الفلسطينية. تسبب هذا الاقتراح غير المسبوق فى موجات صدمة عبر الشرق الأوسط وألقى المزيد من الشكوك حول جدوى الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل.

تتصور خطة ترامب نزوحًا كاملاً لسكان غزة الفلسطينيين، وتحويل الجيب الساحلي إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وفي حين لم يقدم بعد تفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك، فإن العواقب واضحة: محو غزة ككيان فلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، ألمح ترامب إلى دعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تعقيد أي احتمالات للسلام التفاوضي.

تضاؤل الحل

حتى قبل إعلان ترامب، تضاءلت إمكانية حل الدولتين بشكل كبير. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعودوا يرون أن حل الدولتين قابل للتطبيق. وعلى الرغم من ذلك، استمر المجتمع الدولي في دعم هذا المفهوم، ولكن اقتراح ترامب يشير إلى انحراف عن هذا الموقف الدبلوماسي الراسخ، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل مشاركة الولايات المتحدة في جهود السلام.

يرى معارضو الدولة الفلسطينية أن نهج ترامب هو المسمار الأخير في نعش حل الدولتين. زعم مورتون أ. كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، أن فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني قد فشلت بالفعل ويقول: "كانت لديهم دولة في غزة. كيف نجح ذلك؟"

لقد قوبل اقتراح ترامب برفض شبه عالمي خارج إسرائيل.. ومع ذلك، ومع تضاؤل الدعم لنموذج الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، فإن الدعوات العالمية لتنفيذه تبدو بشكل متزايد وكأنها إجراءات دبلوماسية شكلية وليس مبادرات سياسية قابلة للتطبيق.

تظهر استطلاعات الرأي انخفاضاً حاداً في الدعم الشعبي لحل الدولتين. ففي إسرائيل، لم يؤيد هذا المفهوم سوى ٢٧٪ من الناس في استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في الصيف الماضي، مقارنة بنحو ٦١٪ في عام ٢٠١٢. وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، انخفض الدعم إلى ٢٨٪، مقارنة بنحو ٦٦٪ في عام ٢٠١٢.

وزعم ياكوف عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الظروف في غزة تجعل مستقبل الدولتين مستحيلاً: "لا توجد وسيلة لإعادة بناء غزة. والضفة الغربية قضية سياسية أخرى، ولكن في غزة، لا أرى مليوني فلسطيني يعيشون في أقل من ٤٠٠ كيلومتر مربع حيث تم تدمير ٨٠٪ من المباني".

وباعتباره واحداً من الصقور الأمريكيين، قال إليوت أبرامز إن اقتراح ترامب بشأن غزة، على الرغم من الجدل الدائر حوله، يعيد صياغة المناقشة: "لقد غيرت خطة ترامب الموضوع من السياسة إلى ما يحدث للناس. لقد تحدث عن كيف يعيش سكان غزة الآن وكيف يمكنهم أن يعيشوا بشكل أفضل في المستقبل".

مستقبل القضية

إن خطة ترامب بشأن غزة، على الرغم من أنها من غير المرجح أن تتحقق، تؤكد على تحول أوسع في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يُنظر إلى حل الدولتين، الذي كان ذات يوم الإطار السائد للسلام، على نحو متزايد على أنه عفا عليه الزمن من قبل المؤيدين والمنتقدين على حد سواء. ولكن هل يمثل اقتراح ترامب ناقوس الموت النهائي للدولة الفلسطينية أم أنه سيؤدي فقط إلى تسريع الانحدار الحتمي بالفعل؟ لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الاقتراح سيشكل نهاية حتمية للدولة الفلسطينية.

في الوقت الحالي، يستمر الجدل، حيث يكافح الفاعلون الإقليميون وأصحاب المصلحة الدوليون للتوفيق بين الحقائق السياسية والتطلعات الدائمة لملايين الأشخاص المحاصرين في الصراع.

