قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بتخفيف الحكم الصادر على ربة منزل من السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة، وتأييد الحكم الصادر على عشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات وعشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج.

وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

واعترف المتهم فى التحقيق أنه مقيم فى منطقة عزبة الهجانة فى مدينة نصر وأنه كان هناك علاقة بوالدة المجنى عليها، وكشفت التحقيقات، أنه اعتدى عليها بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.

وأكد مجري التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة، تم القبض على المتهمين وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهما لمحكمة الجنايات.

