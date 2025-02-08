قمة الدوري الإسباني.. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد الريال في الديربي

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الديربي أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على جاره ريال مدريد في مواجهة ديربي مدريد، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي أنطوان جريزمان تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، ويعاونه جوليان ألفاريز في الخط الهجومي.

يحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - كليمنت لونجليت - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي باول - بابلو باريوس - صامويل لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.