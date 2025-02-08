اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المطالبة ببناء دولة فلسطينية في السعودية

السبت 08/فبراير/2025 - 09:01 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 9 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أمن المملكة وسيادتها خط أحمر

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المطالبة ببناء دولة فلسطينية فى السعودية

الخارجية: تجاوز مستهجن وتعدٍّ على الأعراف الدبلوماسية المستقرة.. وافتئات على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف

الأسوأ لم يأت بعد.. الأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد شرق الكونغو الديمقراطية

عملية التبادل الخامسة.. إطلاق سراح ٣ أسرى إسرائيليين و183 معتقلًا فلسطينيًا

موافقة أمريكية على بيع أسلحة لإسرائيل بـ7.4 مليار دولار

ترامب يفرض عقوبات على جنوب أفريقيا بسبب غزة وإيران وقانون نزع الملكية

السلاح مقابل المعادن النادرة.. زيلينسكى مستعد لصفقة مع ترامب

دول البلطيق تفصل شبكاتها الكهربائية عن روسيا.. وتتجه نحو التكامل الأوروبى