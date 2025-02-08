ads
السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتعاقد مع صلاح

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

 ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة. 

يأتي التعاقد مع المدافع في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الإنتقالات الشتوية الجارية صلاح الدين مصدق إدارة نادي الزمالك الانتقالات الشتوية السويسري كريستيان جروس الفريق الأول لكرة القدم الكابتن حسين لبيب القلعة البيضاء