الزمالك يتعاقد مع صلاح

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع المدافع في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.