منتخب سيدات السلة يتأهل لأمم أفريقيا رغم الخسارة أمام أوغندا

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، أمام نظيره منتخب أوغندا، بنتيجة 63/74 في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورغم الخسارة من أوغندا تأهل منتخب سيدات السلة لأمم أفريقيا في المركز الثاني خلف منتخب اوغندا المتصدر.

ويقود منتخب مصر عمرو عاصم مديرًا فنيًا ويعاونه أحمد ابراهيم مدربًا وعلياء محمود مساعد مدرب وفاطمة البرعي علاج طبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: ريم موسى وإنچي صلاح و⁠ملك هشام وأسرار ماجد و⁠آية الفقي وهالة الشعراوي وفريدة وائل ونادين سلعاوي ونور علي طلعت ويارا أسامة وميرال أشرف ورنيم الجداوي.

مشوار منتحب كرة السلة في التصفيات

وخاض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات 4 مباريات في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وجاءت النتائج كالتالي:

مصر (102) - (40) بوروندي

مصر (65) - (61) أوغندا

مصر (85) - (64) جنوب السودان

مصر (84) - (62) كينيا

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الجاري.