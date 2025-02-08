مي عمر راقصة شعبية في البرومو التشويقي الأول لمسلسل "إش إش"

طرحت منصة "شاهد" البرومو التشويقي الأول لمسلسل "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل

استعرض البروموالمعاناة التي تعيشها الراقصة "إش إش" سواء على صعيد حياتها العاطفية أو في المهنة التي تمارسها، حيث تجسد شخصية راقصة شعبية غير معروفة.

مسلسل "إش إش"، بطولة مي عمر، ماجد المصري، دينا، هالة صدقي، إنتصار، إدوارد، وإخراج محمد سامي.

شارك المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مى عمر، فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل"نعمة الافوكاتو"، بطولة مى عمر، كمال أبو ريه، أحمد زاهر، اروى جوده، لبنى ونس، سامى مغاوري، والإخراج محمد سامى.