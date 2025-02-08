نيس يقتحم المربع الذهبي في الدوري الفرنسي بمشاركة محمد عبد المنعم

حقق فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، فوزًا ثمينًا على نظيره لانس بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس في مباراته ضد لانس، وشارك بديلًا في الدقيقة 90+1، حيث لعب دقائق معدودة، ليلة اقتحام فريقه المربع الذهبي في الدوري الفرنسي.

محمد عبد المنعم يشارك في فوز نيس على لانس

تقدم نيس على لانس في الشوط الأول بهدف للا شيء، سجله جايتان لابورد في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تعرض فاكوندو ميدينا مدافع لانس للطرد في الدقيقة 57، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

واستغل رفاق محمد عبد المنعم النقص العددي في صفوف لانس، ليضيف جوناثان كلاوس الهدف الثاني في الدقيقة 64.

بذلك، شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 9 مباريات في الدوري الفرنسي، وذلك من أصل 19 لقاء لعبه الفريق في مسابقة «ليج 1».

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، ارتقى نيس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بينما تجمد رصيد لانس عند 33 نقطة في المركز السادس.