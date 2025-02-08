شركة مياه الشرب بالفيوم تنفذ أنشطة توعوية بمراكز الشباب.. صور

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية داخل المحافظة لنشر الوعي المائي وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث.

وقال النجار : يهدف هذا التعاون إلى تعديل السلوكيات السلبية تجاه هذا المرفق الحيوي، مع التركيز على مراكز ونوادي الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ندوة توعوية بمركز شباب هوارة عدلان بمركز الفيوم، إلى جانب خطة متكاملة لعقد ندوات ولقاءات توعوية في عدد من مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة. وتشمل هذه الخطة مراكز: شباب الشهيد فرج فضل بطامية، شباب الخواجات بيوسف الصديق، شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بإبشواي، شباب سنورس، وشباب قلمشاه بإطسا.

وأشاد "النجار" بالدور الفعّال لمراكز الشباب في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، مما يسهم في تعزيز الوعي المائي وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية للحفاظ على كل نقطة مياه والحد من الإهدار.

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