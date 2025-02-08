الريان يسقط أمام الشحانية في الدوري القطري بمشاركة تريزيجيه

سقط فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في فخ الهزيمة أمام الشحانية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سحيم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان ضد الشحانية، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكن كانت له تسديدة في القائم في الدقيقة 82.

افتتح سفين فان بيك التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميله فرانسيسكو أنتونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليتقدم الشحانية على رفاق تريزيجيه بثنائية دون رد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول الريان تقليص الفارق لكن لم تنجح محاولاته إلا في الدقيقة 90+4، عن طريق روجير جيديس من ركلة جزاء، ليخسر زملاء تريزيجيه بنتيجة 2-1.

أرقام تريزيجيه

خاض محمود حسن تريزيجيه مع الريان 12 مباراة في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الريان عند 18 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما وصل رصيد الشحانية عند 20 نقطة في المرتبة الخامسة.