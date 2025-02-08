إنجاز مشرف لـ نادي إنبي في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة بالزعانف

حقق أبطال نادي إنبي إنجازًا مميزًا في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة بالزعانف 2025، حيث تمكنوا من تحقيق نتائج مشرفة تُبرز تميزهم وتألقهم في المنافسات، ليكونوا مصدر فخر للنادي.

أبطال نادي إنبي المكرمون:

مريم محمد علي: حصلت على لقب أفضل سباحة في مرحلة 17 سنة.

أحمد محمد أحمد: توّج بلقب أفضل سباح في مرحلة 17 سنة.

ندى مجدي أبو مسلم: فازت بلقب أفضل سباحة في مرحلة العمومي.

كل منهم تمكن من جمع 250 نقطة، ليؤكدوا جدارتهم ويثبتوا تفوقهم في البطولة، ما يبرز المستوى العالي لأكاديمية السباحة بالنادي.

إشادة ودعم:

تقدمت إدارة نادي إنبي بخالص التهنئة لهؤلاء الأبطال على إنجازهم الكبير، معربةً عن فخرها بإنجازاتهم التي رفعت اسم النادي عاليًا، كما أكدت دعمها الكامل لهم في البطولات القادمة، متمنية لهم مزيدًا من النجاح والتألق.

بهذا الإنجاز، يثبت نادي إنبي أنه مصنع للأبطال في رياضة السباحة، ويعزز مكانته كأحد الأندية الرائدة في إعداد أجيال متميزة من الرياضيين.