الأميرة السمراء عشق المصريين.. حلم الثامنة يراود أحفاد الفراعنة في المغرب 2025.. حسام حسن يبحث عن تكرار إنجاز الجوهري مع منتخب مصر

يترقب منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفنى للفراعنة كأس الأمم الأفريقية المغرب ٢٠٢٥ التي ستقام نهاية العام الحالي من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج وتحقيق اللقب الثامن الغائب عن منتخبنا منذ ١٥ عاما منذ آخر تتويج الفراعنة فى٢٠١٠.

ويمتلك منتخب مصر العديد من الأرقام القياسية التي حققها طوال تاريخ مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وجاءت كالتالي:

مصر المنتخب الوحيد فى القارة السمراء الذى توج بالمنافسة ثلاث مرات متتالية أعوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، و٢٠١٠.

حسن الشاذلى يحمل الرقم القياسى فى تسجيل أكبر عدد من الثلاثيات "هاتريك" فى تاريخ البطولة، حيث سجل اثنتين فى نسختي ١٩٦٣ و١٩٧٠.

تحمل مصر الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة بـ٧ ألقاب، كما حصلت على ثلاث ميداليات فضية وثلاث برونزية، ليصل إجمالي الميداليات إلى ١٣.

تعتبر مصر هي الأكثر مشاركة فى تاريخ البطولة بـ٢٦ ظهورًا، يليها كوت ديفوار برصيد ٢٥ ظهورًا.

أكبر لاعب شارك فى تاريخ البطولة هو الحارس عصام الحضرى الذى لعب بعمر ٤٤ عامًا و٢١ يومًا أمام الكاميرون فى ٢٠١٧.

أقيمت أول نسخة من البطولة عام ١٩٥٧ بمشاركة ٣ منتخبات فقط: مصر، وإثيوبيا والسودان، كما لعبت مصر أكبر عدد من المباريات فى تاريخ البطولة برصيد ١١١ مباراة.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للفوز بالبطولة وتحقيق اللقب الثامن من أجل تكرار إنجاز الراحل محمود الجوهرى بالفوز بالبطولة لاعبا ومدربا مع منتخب مصر

بينما يأمل محمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى حاليًا فى تحقيق أول لقب له مع منتخب الساجدين والفوز بـ الأميرة السمراء لأول مرة فى مسيرته كلاعب مع منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا خلال النسخة التى تقام فى المغرب خلال الفترة بين ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ حتى ١٨ يناير ٢٠٢٦.

يتفوق منتخب مصر تاريخيًا على منافسيه الثلاثة فى مواجهات سابقة بالبطولة القارية.

منتخب مصر فاز على جنوب أفريقيا بدور المجموعات بهدف أحمد الكاس فى نسخة ١٩٩٦ وأيضًا تغلب عليه فى نهائى نسخة١٩٩٨ وتوج باللقب بفضل ثنائية طارق مصطفى وأحمد حسن.

وخسر الفراعنة فى ثمن نهائى نسخة ٢٠١٩ بالبطولة القارية التى استضافتها مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وفاز منتخب مصر على أنجولا مرتين فى نسختى ١٩٩٦ و٢٠١٠ بنفس النتيجة ٢-١.

وتغلب منتخب مصر على زيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية خلال نسختى ٢٠٠٤ و٢٠١٩.

لكن هذا التفوق التاريخي لن يفيد الفراعنة على أرض الواقع نظرًا لتطور معظم المنتخبات الأفريقية عن ذى قبل، والدليل ما حدث فى البطولة الماضية على أرض كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ١٦ بشق الأنفس، بعد حصده ٣ نقاط فقط، جاءت من ٣ تعادلات، دون أن يحقق أى فوز، قبل توديع البطولة بعد ذلك على يد الكونغو الديمقراطية فى ثمن النهائي.

وسيكون منتخب جنوب أفريقيا عقبة كبرى فى وجه الفراعنة خاصة فى وجود حارس مميز وهو رونوين ويليامز الذى حصل على لقب أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب فى أفريقيا خلال العام الماضي.

ولن يكون المنتخب الأنجولى لقمة سائغة للفراعنة خاصة أن رفاق الهداف مابولولو قدموا عروضًا قوية ووصلوا إلى ربع نهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف.

ويعد المنتخب الأنجولى من أكثر المنافسين تطورًا فى القارة السمراء بخلاف أنه لم يخسر فى آخر ١٥ مباراة منذ أن تلقى هزيمة ودية أمام المغرب فى مارس ٢٠٢٤.

ويضم المنتخب الأنجولى بعض العناصر التى تلعب فى أوروبا مثل نزولا لاعب لانس الفرنسي وزيتو مهاجم كاليارى الإيطالى وراندى نتيكا لاعب وسط رايو فاليكانو الإسباني.

وترصد جريدة “البوابة” عددا من الأرقام فى مسيرة الفراعنة خلال المشاركة فى كأس أمم أفريقيا .

فاز منتخب مصر على السودان فى المباراة الأولى فى تاريخ كأس أمم أفريقيا بنتيجة ٢-١، يوم ١٠ يناير ١٩٥٧.

يمتلك منتخب مصر فى رصيده ٧ ألقاب للبطولة الأفريقية أعوام ١٩٥٧، ١٩٥٩، ١٩٨٦، ١٩٩٨، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠.

يعتبر منتخب مصر الأكثر وصولًا لنهائى البطولة ١٠ مرات أعوام ١٩٥٧، ١٩٥٩، ١٩٦٢، ١٩٨٦، ١٩٩٨، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠،٢٠١٧، ٢٠٢١.

شارك منتخب مصر فى البطولة ٢٧ مرة وهو الأكثر مشاركة ما بين المنتخبات أعوام ١٩٥٧، ١٩٥٩، ١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٧٠، ١٩٧٤،١٩٧٦، ١٩٨٠، ١٩٨٤، ١٩٨٦، ١٩٨٨، ١٩٩٠، ١٩٩٢، ١٩٩٤، ١٩٩٦، ١٩٩٨، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠،٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢١، ٢٠٢٣، ٢٠٢٥

بينما يعتبر المنتخب المصرى الأكثر خوضًا للمباريات فى بطولة أمم أفريقيا وهو ١١١ مرة.

ويمتلك منتخب مصر السجل الأكبر للفوز بالمباريات بعدد ٦٠ مباراة.

كما يعتبر المنتخب المصرى الأكثر تسجيلًا للأهداف فى أمم أفريقيا بعدد ١٧٥ هدفًا.

ويعتبر المنتخب المصرى من أكثر الدولة المستضيفة للبطولة ٤ مرات أعوام ١٩٥٩، ١٩٧٤، ١٩٨٦، ٢٠٠٦، ٢٠١٩.

ويمتلك المصرى أيمن منصور، أسرع هدف فى البطولة فى عام ١٩٩٤، أمام الجابون، وذلك بعد ٢٣ ثانية فى فوز الفراعنة برباعية.

كما يعتبر المصرى أحمد حسن، من أكثر اللاعبين المشاركة فى النهائى بعدد ٤ مرات أعوام ١٩٩٨، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠.

أكثر اللاعبين مشاركة فى البطولة هو المصرى أحمد أحسن، والكاميرونى ريجوبير سونج، فى ٨ نسخ من كأس الأمم الأفريقية.

أكثر عدد أهداف فى مباراة واحدة، هو ٩ أهداف، عندما فاز المنتخب المصرى على نيجيريا ٦-٣ عام ١٩٦٣.

المتوج باللقب كلاعب ومدرب هو المصرى محمود الجوهرى أعوام ١٩٥٧ كلاعب، و١٩٩٨ كمدرب، والنيجيرى ستيفن كيشى أعوام١٩٩٤ كلاعب، و٢٠١٣ كمدرب.

المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب هو المصرى حسن شحاتة، أعوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠، والغانى تشارلز جيم فى أعوام١٩٦٣، ١٩٦٥، ١٩٨٢.

بينما يعتبر منتخب تونس من أكثر المنتخبات فى المشاركات المتتالية بالبطولة ١٧ مرة منذ عام ١٩٩٤، حتى عام ٢٠٢٥.

ويعتبر الكاميرونى صامويل إيتو هو الهداف التاريخى للبطولة بـ ١٨ هدفًا فى ٦ نسخ مختلفة.

يعتبر الحارس المصرى عصام الحضري، أكبر لاعب يشارك فى البطولة فى عمر ٤٤ عامًا و٢١ يومًا، وكان ذلك خلال نهائى ٢٠١٧أمام الكاميرون.

سجل ١٦ لاعبًا ١٧ "هاتريك" فى كأس أمم أفريقيا، وكان آخر لاعب سجل ثلاثية هو سفيان علودي، خلال المباراة التى فاز فيها المغرب بنتيجة ٥-١ على ناميبيا فى دور المجموعات سنة ٢٠٠٨.

تملك مصر ٥ لاعبين مختلفين سجلوا ستة "هاتريك" فى كأس أمم أفريقيا، ولم يتمكن أى بلد امتلاك هذا العدد من اللاعبين الذين سجلوا ثلاثية فى المنافسة.

منتخب مصر الوحيد الذى سجل لاعبان منه "هاتريك" فى نفس المباراة، حيث سجل حسن الشاذلى ومحمد مرسى حسين جميع أهداف مصر خلال الفوز على نيجيريا بنتيجة ٦-٣، فى مباراة دور المجموعات عام ١٩٦٣.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامة مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا ٢٠٢٥ بالمغرب، على ملعب أدرار بمدينة أغادير بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا.

٢٢ ديسمبر.. منتخب مصر ضد زيمبابوي

٢٦ ديسمبر.. منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

٢٩ ديسمبر.. منتخب مصر ضد أنجولا

ويخوض منتخب مصر مبارياته فى مدينة اغادير المغربية ضمن المجموعة الثانية التى تعتبر مجموعة نارية لوجود منتخبات قوية على رأسها جنوب أفريقيا التى تسببت فى ٢٠١٩ بعد الفوز على مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة والخروج المبكر للفراعنة للإطاحة بمجلس هانى أبوريدة فى هذا الوقت قبل أن يعود ديسمبر ٢٠٢٤ فى قيادة الكرة المصرية من جديد لمدة ٤ سنوات حتى٢٠٢٨.

ويضع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة أملا كبيرا على منتخب مصر بقيادة حسام حسن للعودة إلى منصات التتويج الأفريقية والتتويج باللقب الثامن.