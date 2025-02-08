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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

6 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن حصيلة الغارة التي شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على محلة "الشعرة" المتاخمة لبلدة جنتا، على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، بلغت 6 شهداء وجريحين.
وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في محلة "الشعرة" ضمن قرى قضاء بعلبك.
وفي السياق، أوضحت الوكالة اللبنانية أن طائرة (درون) إسرائيلية ألقت، مساء اليوم، قنبلة صوتية على مجموعة من الشبان كانوا موجودين في مقهى داخل بلدة عيتا الشعب، دون وقوع إصابات.

غارة طائرة مسيرة إسرائيلية لبنان