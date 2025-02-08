مراكز متقدمة لطلاب جامعة بنها فى المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على مراكز متقدمة خلال فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية.

وعقد المهرجان، بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحصل طلاب الجامعة على المراكز الأولى فى كرة القدم وتنس الطاولة والمركز الثانى فى الكرة الطائرة والسلة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على مشاركة أبنائها الطلاب فى الفعاليات الطلابية المختلفة على مستوى الجامعات المصرية.

وقالت الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنّ المهرجان الرياضي للأسر الطلابية يُعد فرصة طيبة يلتقي خلالها طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة للتنافس الشريف في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، من بينها كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية.

جامعة بنها

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