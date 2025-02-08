إبسويتش تاون يكتسح كوفنتري سيتي برباعية ويتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق إبسويتش تاون فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على مضيفه كوفنتري سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لم ينتظر إبسويتش تاون طويلًا ليفتتح التسجيل، حيث أحرز جورج هيرست الهدف الأول في الدقيقة 2 بعد هجمة منظمة.



وفي الدقيقة 8، أضاف جاك كلارك الهدف الثاني بمساعدة من جورج هيرست، ليضاعف التقدم لفريقه.

حاول كوفنتري العودة وتقليص الفارق، وتمكن جويل لاتيبودير من تسجيل هدف في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من جاك رودوني.

لكن إبسويتش عاد بقوة وسجل الهدف الثالث عن طريق ج. كلارك في الدقيقة 37، بعد تمريرة متقنة من ناثان برودهيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم إبسويتش 3-1.

واصل إبسويتش تاون سيطرته في الشوط الثاني، وأضاف جادين فيلوجيني بيداس الهدف الرابع في الدقيقة 63، بعد صناعة من ج. كلارك، ليحسم اللقاء تمامًا لصالح فريقه.