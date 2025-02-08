قمة الدوري الإسباني.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الديربي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، جاره أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة ديربي مدينة مدريد، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.