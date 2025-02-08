اتحاد عمال مصر يجدد دعمه وتفويضه للقيادة السياسية رفضا للتهجير وتمسكا بدولة فلسطينية

ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وايمانها الكامل بأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطين علي كامل ترابها الوطني.

وأشاد اتحاد العمال بما جاء ببيان وزارة الخارجية الرافض للتصريحات الإسرائيلية الداعية الي تهجير الفلسطينيين الي المملكة العربية السعودية ، مشيرا إلي أن البيان تأكيد علي تمسك مصر بموقفها من القضية الفلسطينية و أن تقام دولتها علي كامل ترابها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ، وهو ما يعكس حرص مصر دائمًا علي استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أن هذا الاستقرار مرتبط بشكل مباشر بإيجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية.

وأكد دعمه وتأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين الي سيناء أو اي دولة أخري سواء الاردن أو السعودية ، باعتبار ذلك إنهاء للقضية الفلسطينية.

وشدد اتحاد العمال على أن عمال مصر يصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حفاظا علي الأمن القومي المصري ، معلنيين عن تفويضه الكامل في اتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل سيادة مصر علي كامل أراضيها.