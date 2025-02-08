بورنموث يتفوق على إيفرتون بثنائية نظيفة في كأس الاتحاد

حقق بورنموث فوزًا مستحقًا على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

الحسم المبكر لبورنموث

دخل بورنموث اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقة 23 بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث أسكن الكرة في الشباك بطريقة مميزة.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز دانيال جيبيسون النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 43، مستغلًا تمريرة متقنة جعلته في مواجهة المرمى ليسدد بثقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث 2-0.

حاول إيفرتون العودة في الشوط الثاني، وضغط بقوة على دفاع بورنموث، لكن الحارس نيتو تألق في التصدي لمحاولات أصحاب الأرض.

بينما اعتمد بورنموث على الهجمات المرتدة، لكنه لم ينجح في زيادة النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز بورنموث بثنائية نظيفة ويودع ايفرتون البطولة مبكرا.