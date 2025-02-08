محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمحيط المتحف الكبير والممشى السياحي

قام محافظ الجيزة بجولة ميدانية مساء اليوم لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية اليه.

بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال التطوير الجارية بنقطة الوصول للممشي السياحى فى المنطقة بين المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للأهرامات .

خلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلى من شركة مياه الشرب بشأن توصيل خط تغذية خزانين المياه الخاصين بالممشى السياحى وكذلك شرح من شركة الكهرباء بمد كابلات الكهرباء بمسار الممشى السياحي .

ووجه شركات المياه والكهرباء بضرورة رد الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق للحفاظ على الشكل الحضاري .

كما تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات بمحيط المتحف المصري الكبير بنطاق ميدان الرماية موجهاً رئيس حي الهرم بالمتابعة مع الشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل فى هذا الملف .

كما تفقد المنطقة الواقعة خلف مساكن الضباط بطريق الفيوم بمحيط المتحف المصري والتى شهدت أعمال رفع المخلفات خلال الفترة الماضية حيث وجه بتسوية وتمهيد الطريق ورفع كفاءة المنطقة وإظهاره بشكل حضارى يليق بالمكان.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير بطريق الفيوم للوقوف على آخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسحطات الخضراء واللاند سكيب وأعمال المحولات الكهربائية وموقف مسار الكابلات المغذية لأعمال الإضاءة المنفذة التي ستسهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وحازم لاشين رئيس جهازالسرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.