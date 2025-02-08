خبير إزالة ألغام: الآلاف في غزة معرَّضون لخطر القنابل غير المنفجرة

حذر خبير إزالة ألغام من أن القنابل والقذائف غير المنفجرة المدفونة في أنقاض غزة يمكن أن تقتل أو تصيب آلاف الأشخاص في المستقبل، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس اليوم السبت.

وقال سايمون إلمونت، وهو خبير إزالة الألغام في منظمة " Handicap International - Humanity & Inclusion"، إن كمية القنابل التي تم إسقاطها هائلة، مضيفا أن ما بين تسعة و13 في المائة من القنابل تفشل في الانفجار عند الاصطدام الأولي.

وتابع إن مستوى التلوث في غزة هائل، وأن الكثير من القنابل تحت الأنقاض وتحت الأرض.

وحذر من خطر وقوع عدة وفيات وإصابات مع عودة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم لاستعادة ممتلكاتهم ومحاولة إعادة البناء.

وأشار إلى وجود مقطع فيديو حديث لطفلا من غزة أصيب ونقل إلى المستشفى بعد أن ألقى طفل آخر قنبلة يدوية عليه "معتقدا أنها لعبة".