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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فولفسبورج وباير ليفركوزن يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري الألماني

نهاية المباراة
نهاية المباراة
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انتهت مواجهة فولفسبورج وضيفه باير ليفركوزن بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

جاء اللقاء متكافئًا بين الفريقين، حيث تبادل فولفسبورج وليفركوزن السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات مستمرة من كلا الطرفين لافتتاح التسجيل، لكن غياب الفاعلية الهجومية وتألق الدفاع وحراس المرمى حال دون هز الشباك.

فولفسبورج اعتمد على انطلاقات ويمر وويند في الهجوم، لكن التمركز الدفاعي الجيد من ليفركوزن بقيادة هريديسكي حافظ على نظافة الشباك.

من جهته، حاول ليفركوزن الضغط عبر تحركات بونيفاس وموكيلي، إلا أن الحارس مولر تصدى لمحاولات خطيرة، ليبقي النتيجة كما هي.

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