بعد انتشاره في أمريكا.. ما هو الفيروس المخلوي التنفسي RSV وأعراضه المشابهة لـ كوفيد-19؟.. وكيف تنتقل العدوى؟

حالة من القلق تنتاب الملايين من سكان الولايات المتحدة بعدما تناقلت تقارير إخبارية نشرتها شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، تفيد بانتشار موجة جديدة من الفيروس المخلوي التنفسي والمعروف اختصارًا بـ (RSV)، مما تسبب إغلاق بعض المدارس في الولايات الأمريكية.

ماذا نعرف عن الفيروس المخلوي التنفسي RSV؟

بالبحث عن أصل المرض رصدت العديد من مراكز الأبحاث الأمريكية أصل الفيروس المسبب لأعراض تنفسية خطيرة على الأطفال، حيث يعد الفيروس المخلوي التنفسي RSVمن الأمراض الموسمية في بعض بقاع العالم وعلى رأسها استراليا، حيث ينتشر فيها كل عام خلال أشهر أبريل ومايو، وفي السنوات الأخيرة وبالتحديد بداية من عام 2022 أصبح الفيروس من الأمراض المتوطنة في الولايات المتحدة وتسبب انتشاره لعدة مرات في إغلاق المدارس واتخاذ إجراءات احترازية مشابهة لتلك المفروضة أبان انتشار جائحة كورونا "كوفيد – 19".

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي RSV

ويسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وبخاصة للأطفال الصغار أو حديثي وتشير تقارير طبية صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة العدوى والأمراض المزمنة "CDC" الى أن معظم الأطفال التي تصاب بالفيروس مرة واحدة على الأقل قبل بلوغهم العامين، كما يمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي البالغين أيضًا، وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام.

وبالنظر إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يسبب عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا فما دون "الرضّع"، خاصة من ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة.

وتبدأ الأعراض في الظهور على الأشخاص المصابين بعد أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس، فبالنسبة للبالغين والأطفال الأكبر سنا، فإن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب عادة علامات وأعراضًا خفيفة تشبه الزكام. وقد تتضمن ما يلي:

سيلان الأنف أو احتقانه

السعال الجاف

الحمى الخفيفة

التهاب الحلق

العُطاس

الصداع

وفي الحالات الشديدة يمكن أن تنتقل عدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى المجرى التنفسي السفلي، مسببةً التهاب الرئة أو القصبات، وهي الممرات الهوائية الصغيرة المؤدية إلى الرئة. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

الحُمّى

السعال الشديد

الأزيز — وهو صوت حاد يُسمع عادةً خلال الزفير

التنفس السريع أو صعوبة التنفس — وقد يفضل المريض القيام بدل الاستلقاء

ازرقاق الجلد بسبب نقص الأكسجين (الزُراق)

الأطفال الرضع الأكثر عرضة لمخاطر RSV

ويعد الأطفال بشكل عام والأطفال في سن الرضاعة هم الأكثر عرضة لمخاطر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي RSV إذ يعدالرُضّع هم أشد الفئات تأثرًا بالفيروس المخلوي التنفسي، وتشمل علامات وأعراض الإصابة الشديدة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الرُضّع ما يلي:

تنفس سريع وقصير الوتيرة وغير عميق

المجاهدة أثناء التنفس، حيث ينسحب الجلد والعضلات للداخل مع كل نفَس

السعال

التغذية السيئة

تعب غير معتاد (خمول)

الانفعال

يتعافى معظم الأطفال والبالغين خلال أسبوع إلى أسبوعين، لكن قد تتكرر ظاهرة الأزيز لدى البعض. بعض أطفال الخداج أو الأطفال المصابين بمشاكل قلبية أو رئوية مزمنة قد يصابون بعَدوى حادة أو مهددة للحياة تستدعي البقاء في المستشفى.



أكثر الفئات المعرضة لمخاطر RSV

الرضّع، خصوصًا أطفال الخداج بعمر 6 شهور أو أقل

الأطفال المصابون بمرض قلبي منذ الولادة (المرض القلبي الخلقي) أو أمراض القلب المزمنة

الأطفال أو البالغون المصابون بضعف جهاز المناعة بسبب أمراض كالسرطان أو بسبب علاجات معينة كالعلاج الكيميائي

الأطفال المصابون بالاضطرابات العصبية العضلية، مثل الحثل العضلي

البالغون المصابون بمرض القلب أو الرئة

البالغون الأكبر سنًا، خاصة من هم بعمر 65 سنة فأكثر

الفرق بين الفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد 19

ويتشابه الفيروس المخلوي التنفسي RSV مع أعراض فيروس كورونا "كوفيد – 19" نظرًا لأن الفيروس المخلوي التنفسي ومرض فيروس كورونا 2019 من الفيروسات التنفسية، فإن بعض أعراضهما يمكن أن تتشابه. بالنسبة للأطفال، يسبب مرض فيروس كورونا 2019 عادة أعراضًا طفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال. بالنسبة للبالغين المصابين مرض فيروس كورونا 2019، فإن الأعراض قد تكون أشد، وقد تتضمن صعوبة التنفس.

قد تؤدي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي إلى إضعاف المناعة وزيادة احتمال الإصابة مرض فيروس كورونا 2019 بالنسبة للأطفال والبالغين. وقد يحدث هذان النوعان من العدوى معًا، مما قد يؤدي إلى زيادة شدة مرض مرض فيروس كورونا 2019.

كيف تأتي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي RSV؟

يصاب الأشخاص بالفيروس المخلوي التنفسي عند ملامشة الأشياء أو المرضى المثابين بالفيروس، حيث يدخل الفيروس إلى الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم، وينتشر بسهولة عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي الموبوء، كما يمكن أن تنتقل العدوى عندما يعطس شخص مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي أو يسعل بالقرب من الآخرين، كما يمكن أن ينتقل الفيروس للآخرين عبر الاتصال المباشر، مثل المصافحة والتلامس المباشر أو التقبيل.

وتكمن خطورة الفيروس المخلوي التنفسي RSV، أنه يمكن أن يعيش لعدة ساعات فوق الأشياء الصلبة مثل أسطح الطاولات والألعاب وقضبان سرير الطفل، وإذا لمست فمك أو أنفك أو عينيك بعد لمس جسم ملوث، فمن المحتمل أن تصاب الفيروس.

كيف تنتقل العدوى؟

يكون الشخص المصاب ناقلًا للعدوى بأقصى حد خلال الأسبوع الأول تقريبا بعد بدء الإصابة، لكن بالنسبة للرضّع والأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة، فقد يستمرون بنشر الفيروس حتى بعد زوال الأعراض، وذلك لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

مضاعفات خطيرة للفيروس المخلوي التنفسي

الالتهاب الرئوي:

الفيروس المخلوي التنفسي من أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب الرئة والتهاب القصبات لدى الرضّع. ويمكن أن تحدث هذه المضاعفات عندما ينتقل الفيروس إلى الجزء السفلي من المجرى التنفسي. ويمكن أن يكون التهاب الرئة خطيرًا على الرضّع والأطفال الصغار والبالغين الأكبر سنًا والأشخاص المصابين بضعف المناعة أو المصابين بمرض قلبي أو رئوي مزمن.

التهاب الأذن الوسطى:

إذا دخلت الجراثيم إلى المساحة الواقعة خلف طبلة الأذن، فقد يصاب الشخص بالتهاب الأذن الوسطى. وتحدث معظم هذه الحالات للرضّع والأطفال الصغار.

الربو:

قد يكون هناك ارتباط بين العدوى الحادة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال واحتمال الإصابة بالربو في المستقبل.

الالتهابات المتكررة:

يمكن أن تتكرر العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي. حتى أنه من الممكن أن تتكرر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي خلال نفس الموسم. لكن الأعراض لا تكون بنفس الشدة عادة، وتكون شبيهة بالزكام. لكن يمكن أن تكون الأعراض خطيرة لدى البالغين الأكبر سنًا أو الأشخاص المصابين بمرض القلب أو الرئة المزمن.

الوقاية.. كيف تساعد في منع انتشار العدوى؟

يمكن للفيروس المخلوي التنفسي (RSV) إصابة أي شخص، ولكن الأطفال الخُدَّج والأطفال الرُضَّع، فضلاً عن البالغين الأكبر عمرًا، المصابين بمرض في القلب أو الرئتين أو يعانون من نظام مناعي ضعيف، أكثر عرضة لخطر حدوث عدوى شديدة، حيث يعاني البالغون الأكبر عمرًا من أنظمة مناعية ضعيفة، وخاصةً هؤلاء الذين يعانون من حالات مرضية مستمرة، مثل مرض في القلب أو الرئتين. وللمساعدة في تجنب حدوث عدوى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، قامت إدارة الغذاء والدواء (FDA) باعتماد لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين بعمر 60 عامًا وأكبر.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن يتحدث البالغون بعمر 60 عامًا وأكبر مع مختص الرعاية الصحية المتابع لحالتهم بشأن الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وخاصةً إذا كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV) الحاد، فهناك لقاحان متوفران لهذه الفئة العمرية: أبريسفو وأريكسفي. لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحصول على أحدهما دونًا عن الآخر. وكل واحد منهما عبارة عن حقنة مكونة من جرعة واحدة.

وللمساعدة في منع انتشار العدوى يجب اتباع العادات الصحية التالية: