إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الضؤ شدموه الزراعي بدائرة مركز شرطة إطسا في محافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل، بطريق الضوء شدموه الزراعي، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على الدراجه فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.