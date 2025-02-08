زمالك 2009: قدمنا أداء قويًا على المستوى الفني أمام الأهلي

اعرب سامي عبد الحليم المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2009، عن سعادته بالفوز على الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ببطولة الجمهورية للناشئين.

وأكد المدير الفني، أن اللاعبين قدموا أداءً قوياً على المستوي الفني والبدني طوال أحداث اللقاء، واستحق الفريق الفوز بجدارة.

وأشار إلى أنه تحدث مع اللاعبين بعد انتهاء اللقاء، وطالبهم بغلق صفحة مباراة الأهلي، والتركيز في المباريات المقبلة لمواصلة مشوار المنافسة على البطولة.

وشدد المدير الفني لفريق 2009 على أن فريقة يضم عناصر واعدة سيكونون مستقبل النادي في المستقبل القريب، موجهاً الشكر إلى المسؤولين عن القطاع برئاسة بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم وحازم إمام مساعد المدير الفني للقطاع وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، على المجهود المبذول مع جميع الفريق من أجل مستقبل النادي .