"سرعة جنونية ومخدرات".. 18 فبراير استئناف المتهم بدهس شابين بكرداسة



حددت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة جلسة ١٨ فبراير الجاري لنظر استئناف المتهم بدهس شابين أعلى محور ٢٦ يوليو، على حبسه ٣ سنوات و غرامة ١٠٠ ألف جنيه.

كشفت التحقيقات أنه أثناء قيادته سيارته بمحور ٢٦ يوليو قام بدهس شابين واصابهما بإصابات بالغة أسفرت عن وفاتهما فى الحال.

وأضافت أن الحادث نتج عن اهمال المتهم ورعونته حيت أنه كان يسير بسرعة جنونية بالإضافة الى انه معتاد تخطى السرعة المسموحة قانونيا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يسير تحت تأثير مخدر الحشيش والترامادول.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وأحيل للمحاكمة الجنائية وعاقبته المحكمة بالحبس ٣ سنوات و غرامة ١٠٠ ألف جنيه، وتقدم باستئناف على قرار المحكمة وتم تحديد جلسة ١٨ فبراير لنظر الاستئناف.

