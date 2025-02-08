السفارة الأمريكية بلبنان ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة وتحض على تطبيق إصلاحات

رحبت السفارة الأمريكية في بيروت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وحضت على أن تطبّق إصلاحات ضرورية تساهم في "إعادة بناء المؤسسات" ومكافحة الفساد.

وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، قد وقع اليوم مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام مكونة من 24 وزيرا.. كما وقع مرسوما بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ما دونته السفارة الأمريكية على منصة (إكس)، حيث كتبت: "يستحق الشعب اللبناني حكومة ستُعيد بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكافح الفساد، وتطبق الإصلاحات الضرورية".

ودعت السفارة إلى "صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة، ورسم مسار نحو تحقيق هذه الأهداف".