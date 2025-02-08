كوكا يقود هجوم لوهافر أمام ليل في الدوري الفرنسي

أعلن ديديرد ديجارد، المدير الفني لفريق لوهافر، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق لوهافر بقيادة كوكا، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليل بملعب استاد بيير موروي، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد حسن كوكا هجوم لوهافر أمام ليل، بحثًا عن هدفه الأول مع فريقه في بطولة الدوري الفرنسي.

شارك كوكا في 3 مباريات مع لوهافر في الدوري الفرنسي، ولم يسجل أي أهداف حتى الآن، حيث خاض أكثر من لقاء بديلًا.

انضم أحمد حسن كوكا إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

يتذيل لوهافر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي ليل في المركز الخامس وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل لوهافر ضد ليل

حراسة المرمى: جورجلين

خط الدفاع: نيجو - لوريس - يوت كينكوي - زواوي

خط الوسط: موانجا - ياسين كشطة - دياوارا

وفي الهجوم: كازيمير - أحمد حسن كوكا - سوماري.